Engel Olma Destek Ol Defilesi'nin 4'üncüsünde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, özel gereksinimi olan çocukların heyecanını yatıştırdı, moral verdi.

Gazeteci Murat Yıldırım'ın, Biz De Varız Destekleme Derneği çatısı altında düzenlediği ve özel gereksinimi olan çocuklarla, toplum gönüllülerini podyumda defileyle buluşturduğu Engel Olma Destek Ol projesinin dördüncüsü Seyhan Oteli'nde gerçekleştirildi.

Biz de Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak ve Ozan Sihay'ın sunuculuğunu üstlendiği etkinliğe Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, eşi Nuray Karalar, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, milletvekilleri, iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının liderleri ve üyeleri ile konuklar katıldı.

Özel gereksinimi olan çocukların toplum gönüllüleri ile podyuma çıkarak, toplumda bu konuda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinliği son derece anlamlı bulduğunu belirten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Zeydan Karalar, “Biz de Varız Destekleme Derneği olarak gerçekten çok doğru, ulvi bir iş yapmışsınız. Yürekten tebrik ediyorum. Bu güzel etkinlikten dolayı bir kez daha sizleri kutluyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum” dedi.

Başkan Zeydan Karalar, salonu dolduran yaklaşık bin kişinin coşkuyla alkışladığı konuşmasının son bölümünde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinde gösterilen teveccühten dolayı teşekkürlerini iletti ve kendisine oy verenlerin de, vermeyenlerin de başkanı olduğunu kaydetti.

Başkan Zeydan Karalar, özel gereksinimi olan çocuklarla bir araya gelerek onların heyecanlarını yatıştırdı, moral verdi.

Biz De Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak da, dernek olarak dezavantajlı grupların sorunlarıyla ilgili faaliyetlerin yanı sıra, Adana'nın daha çağdaş ve yaşanabilir bir kent haline gelmesi yolunda ellerinden geleni yaptıklarını ve bunu sürdüreceklerini ifade etti. Parlak, geceye katılarak yanlarında olduklarını gösteren herkese teşekkür etti.

Otizm rahatsızlığı bulunan ancak müzikte önemli başarılara imza atan Buğra Çakır'ın piyano resitaliyle anlamlandırdığı defilede, Dürrin Konuralp yönetimindeki Ellerimiz Sesimiz grubu İstiklal Marşı'na işaret diliyle eşlik etti.

Geceye katılan TRT'nin efsane sunucularından Bülend Özveren, Kelebek Çocuklar olarak adlandırdığı hasta çocuklar için kurduğu Hayaller Gerçek Olsa Derneği Başkanı, ünlü sanatçı Fulden Uras gibi isimlerin de plaket aldığı Engel Olma Destek Ol gecesinde, çocukların ve toplum gönüllülerin sahneye çıkmasıyla son derece renkli ve coşkulu enstantaneler yaşandı.

Gecenin koreografisini Egemen Acımış üstlenirken, defilede kadınların giydiği kostümlerin tasarımını Yusuf Alp gerçekleştirdi.

Podyumu özel gereksinimi olan çocuklarla paylaşan toplum gönüllüleri arasında CHP Adana Milletvekilleri Burhanettin Bulut, Müzeyyen Şevkin, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy ve İYİ Parti Adana Milletvekili Metanet Çulhaoğlu da yer aldı.