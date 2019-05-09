Engel tanımayan anneler deneyimlerini paylaştı

Engelli çocuğu olan Türk ve Suriyeli anneler, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Adana Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nin, Anneler Günü kapsamında düzenlediği “Engel Tanımayan Anneler Deneyim Paylaşımı” etkinliğinde bir araya gelerek, çocuklarının gelişimi ile ilgili tecrübelerini paylaştı.

Sihirli Eller Rehabilitasyon Merkezi iş birliği ile düzenlenen 5 Türk ve 10 Suriyeli annenin katıldığı etkinlikte; engelli çocuğu bulunan anneler kendi yaşadıkları sorunları ve bu sorunlarla nasıl baş ettiklerini anlattı. Anneler etkinlik boyunca, geleceğe dair umutlarını ve çocuklarının daha iyi gelişebilmesi için alınabilecek destekleri birbiriyle paylaştı.

SGDD Adana Al Farah Çocuk ve Aile Destek Merkezi Çalışanı Mert Yoleri, Anneler Günü kapsamında, engelli çocuğu bulunan annelere; yalnız olmadıklarını ve birçok annenin de aynı zorluklarla mücadele ettiğini hatırlatmak için etkinliği düzenlediklerini söyledi. Yoleri, etkinlik boyunca annelere rahatlama teknikleri ve nefes egzersizleri gibi günlük hayatta kullanabilecekleri stresle baş etme yöntemleri hakkında bilgi verdiklerini kaydetti. Yoleri, “Engelli çocuğa sahip annelerde, zorlukların sadece kendi başlarına geldiği düşüncesi ve en önemlisi bunun oluşturduğu bir duygusal yük olabiliyor. Biz de annelerin daha çok sosyalleşmesini desteklemek ve deneyim paylaşımı yoluyla hayatlarını kolaylaştıracak fikirlerle buluşturmak amacıyla bugünkü etkinliği düzenledik. Bunun yanı sıra engelli çocuğu bulunan ailelere destek olmak ve onların sosyalleşmesine katkıda bulunmak için; aile piknikleri, çay saati buluşmaları, yerel halk ile bir araya geldikleri dans etkinlikleri düzenliyoruz” dedi.