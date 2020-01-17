Engelleri aşan karne sevinci

Adana'nın Kozan ilçesinde, Kozan Anadolu Lisesi öğrencileri tedavisi nedeniyle okula gidemeyen sınıf arkadaşlarının karne mutluluğuna ortak oldu.

Kozan Anadolu Lisesi'nde evde öğretim gören 9. sınıf öğrencisi Ayşe Yülek'i sınıf arkadaşları ve okul yönetimi karne gününde yalnız bırakmadı. Doğuştan böbrek ve kalp rahatsızlığı olan Ayşe Yülek'e okul müdürü Levent Tetik ve sınıf arkadaşları birlikte karnesini verdi. Onur belgesi, takdir belgesi ve başarı belgesi alan Yülek, sınıf arkadaşlarına teşekkür etti.

Okul müdürü Levent Tetik, Ayşe'nin azmi ve başarısını takdir ettiklerini ifade ederek, sınıf arkadaşları ve okul yönetimi olarak Ayşe'yi yalnız bırakmadıklarını, hem sağlığı için verdiği mücadele hem de derslerindeki başarı ile gurur duyduklarını ifade etti.

Ayşe Yülek'in ailesi kızları hastalanmadığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

Arkadaşları ise Ayşe'yi sağlığına kavuşup sınıfta görmek istediklerini söyledi.