Türkiye genelinde Türkçe öğretmenlerinin danışmanlık yaparak öğrencilerin engellilerle ilgili yazdığı öykülerden oluşan "Engelleri Aşan Minik Yürekler" kitabına Adana'nın Tufanbeyli ilçesinden Türkan Keçe'de "Engeller Engel Değildir" öyküsüyle katkı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yaklaşık 1 yıl önce engellilere yönelik öğretmen ve öğrencilerin farkındalık oluşturması için "Engelleri Aşan Minik Yürekler" projesi kapsamında kitap yazımı başlatıldı. Proje kapsamında 81 il, ilçe ve mahallelerde Türkçe öğretmenlerinin danışmanlığında öğrenciler engellilerle ilgili duygu ve düşüncelerini anlatan öyküler yazmaya başladı. Bu sürecin sonunda yazılan bu öykülerden oluşan ""Engelleri Aşan Minik Yürekler" isimli kitap oluşturuldu. Kitaba Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'ndan Türkan Keçe'nin Türkçe öğretmeni Özge Tekin'in danışmanlığında yazdığı "Engeller Engel Değildir" öyküsü de girdi. Tekin, "Engellerinden dolayı asla pes etmemeleri, umutlarını kaybetmemeleri gerektiği inancından yola çıkarak “Engeller Engel Değildir“ adlı öyküyü okulumuz 4. sınıf öğrencisi Türkan Keçe yazdı. Bu yolda bize destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Tekin ve Keçe çıkan kitabı Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat Atar ve Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan'a hediye etti.