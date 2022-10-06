Engelleri spor yaparak aştı

Adana'da 1 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli kalan Narin Uluç, basketbol ile başladığı spor hayatına, karşısına çıkan bütün engellere rağmen Adana'dan Aksaray'a geliş gidiş yaparak para badminton ile devam ediyor. Uluç, kendine dünya şampiyonluğu hedefi de koydu.

Narin Uluç, dünyaya sağlam bir birey olarak geldi. Ancak 1 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle engelli kalan Uluç'a, boy uzatma ameliyatı olduğu 19 yaşında koltuk değneği kullandığını gören bir arkadaşı tarafından spor yapması önerildi. Bu öneriyi; "Kendisini engelli olarak görmediği" gerekçesiyle önce umursamayan Uluç, üniversite sınavı sonrası bir yere yerleşemeyince tekerlekli sandalye basketboluna başladı. Basketbola 26 yaşına kadar devam eden Narin Uluç, daha sonra spora bir yıl arada verdi. Uluç, spora ara verdiği sürede hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumsuz etkilendi. Yeniden spor yapmaya başlayan Narin, bu kez basketbol gibi hareketli bir spor olan para badmintonla ilgilenmeye başladı.

Tek ve çiftlerde Türkiye ve Avrupa ikincilikleri, üçüncülükleri olan Narin Uluç, son olarak katıldığı Para Badminton Türkiye Kupası'nda tek kadınlarda birinci oldu.

Aldığı ilk Türkiye birinciliğiyle motivasyonu artan Uluç, 1-6 Kasım'da Japonya'da yapılacak olan Para Badminton Dünya Şampiyonası'nda da şampiyon olmak için çalışıyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Narin Uluç, hayatın içinde olmayı seven bir insan olarak engeline takılmayarak spora yöneldiğini ancak kendisinin fiziki engelinden çok başka engellere takıldığını söyledi. Uluç, Adana'da yaşıyor olmasına rağmen antrenman yapacak yer bulamadığı için Aksaray'a gidip gelmek zorunda kaldığını fakat bu engelleri de aşarak başarıya ulaştığını belirterek, yaptığı araştırmalarla basketbol yerine kendisine uygun olan badmintonu tercih ettiğini ifade etti.

Şu an Aksaray Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olarak çalışmalarına devam ettiğini belirten Uluç, 2013'ten bu yana ilgilendiği para badmintonda Türkiye ve Avrupa dereceleri elde ettiğini söyledi.

Narin Uluç, 5-7 Ağustos'ta düzenlenen Para Badminton Türkiye Kupası'nda aldığı birinciliğin kendisini hırslandırdığını vurgulayarak, “Benim için bir kırılma noktası Türkiye şampiyonluğu, çünkü uzun zamandır çaba sarf ediyorum. İkincilikten bir adım yukarı çıkmanın zamanı gelmişti. Daha önce de dünya şampiyonalarına katıldım. Güney Kore, Almanya, son olarak İsviçre'deki dünya şampiyonasına katıldım ama bu birincilikle oluşan kırılma noktasından sonra dünyada derece yapmak istiyorum. Bunun için elimden gelen tüm çabayı sarf edeceğim. Bu işten keyif almaya, kendimi kendime ispat etmeye çalışıyorum. Mücadelem, başka sporculardan ziyade kendimle” dedi.

Uluç, engellilere de seslenerek; evde oturmak yerine sporla uğraşmalarını, engelleri kendilerinin ortadan kaldırması gerektiğini söyledi.