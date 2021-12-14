Engelli aracı alev alev yandı

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken alev alan engelli aracı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çanaklı Mahallesinde, Kozan Belediyesi Aşevinden yemek almak için yolan çıkan Cabbar Söğüt'ün kullandığı 01 Y 7913 plakalı engeli aracı, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Araç yangını, olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Aracın alevler içinde kaldığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.