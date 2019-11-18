Engelli dernekleri el ele veriyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yerel STK'lar Hibe Programı kapsamında “Engelli Hizmetlerinde Çoklu Sistem Yaklaşımı” projesi kapsamında“ çoklu sistem yaklaşımı” ile engelli STK'larının kurumsal, iletişim ve savunuculuk kapasiteleri artırılıyor.

Engelli Bireylere İş ve Meslek Edindirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sabiha Taciser Derici, proje kapsamında Adana ilindeki 26 engelli derneğine ulaşıldığını, bu derneklerin yönetici ve üyelerine kurumsal kapasite artırıcı eğitimlerin verildiğini söyledi.

Engelli dernekler arasında bağ oluşturulacak

Projenin diğer hedefinin ise Adana'daki engelli dernekleri arasında yerel bir ağ oluşturarak engelli dernekleri arasında işbirliğinin, böylece topyekün savunuculuğun geliştirilmesi olduğunu ifade eden Derici, “Adana'da faaliyet gösteren engelli dernekleri engellilere iş ve meslek edindirerek onların sosyal ve ekonomik hayata etkin katılımları için çalışmaktadır. Ancak engelli ve ailelerinden oluşan dernek üyelerinin haklarının savunuculuğunu, engelli bireylerin iş ve meslek edindirilmesi, yerel yönetimlerle işbirliği yaparak karar alma süreçlerine katılım gibi konularda kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle etkin katılım sağlanamamaktadır. Derneklerin içinde bulunduğu ihtiyaç ve sorunlar, hedef gruplarına ve karar alıcılarına hızlı ve etkin şekilde ulaşamama, engellilerin hak savunuculuklarını yeterli düzeyde yerine getirememe gibi olumsuzlukları ortaya çıkarmaktadır. Bu durum en fazla engelli bireye sahip olan dernek üyesi anne-babaları rahatsız etmektedir” diye konuştu.

Engelli derneklerinin uzmanlaşması sağlanacak

Derici, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Projemizde derneğimizin ve diğer engelli derneklerinin hedef gruplarına hızlı ve etkili şekilde ulaşmasını sağlayacak çoklu sistem yaklaşımı kapsamında dernek yöneticilerimiz ve üyelerimize, diğer engelli dernekleri yönetici ve üyelerine yönelik STK Eğitim Modülü, Engelli Bireye Sahip Anne-Baba Eğitim Modülü, Engelli Birey-Kardeş Eğitim Modülü, Engelli Birey ve Ailesi Psikolog Eğitim Modülü ile eğitimler gerçekleştirilmektedir. Bu sayede tüm engelli dernek üyelerinin bu modüller üzerinde uzmanlaşması sağlanacaktır.”