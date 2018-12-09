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Engelli fotoğrafçıların “Benim Gözümden” sergisi

Adana’da, Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, engelli çocukların çektiği fotoğrafları sergilediDernek başkanı Nüvit Dağtekin, 5 yıl önce derneklerini engelli çocukları sosyalleştirmek amacı ile kurduklarını belirterek, “Bu beşinci yılımızda çocuklarımızla “Benim Gözümden” adlı etkinliği yapmaktan çok mutluyuz” dedi.

Adana'da, Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, engelli çocukların çektiği fotoğrafları sergiledi


Dernek başkanı Nüvit Dağtekin, 5 yıl önce derneklerini engelli çocukları sosyalleştirmek amacı ile kurduklarını belirterek, “Bu beşinci yılımızda çocuklarımızla “Benim Gözümden” adlı etkinliği yapmaktan çok mutluyuz” dedi.


Dağtekin, bu projenin Adana Kent Konseyinin paydaşı olduğunu ifade ederek, “Bu projemizi Adana'da ilk kez hayata geçirdik. 20 dezavantajlı otistik, fiziksel engelli, down sendromlu olmak üzere bu çocuklarımızın her birine önce fotoğraf makinesi ve fotoğraf eğitimi verildi. Ankara'dan gelen eğitmenler çocuklarımıza fotoğraf makinesini nasıl tutacaklarını, onlarla nasıl fotoğraf çekeceklerini öğrettiler. Ardından Adana'nın tarihi ve güzel yerlerinde 2-3 gün boyunca çekimler sürdü. Muhteşem fotoğraflar çektiler. O çekilen fotoğrafları seçerken çok zorlandık. 31 eserden oluşan ve “Benim Gözümden” adlı bu sergiyi onların gözünden oluşturup Adanalılarımıza sunduk” dile konuştu.

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