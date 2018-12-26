Engelli Meclisi genel kurulu toplandı

Kent merkezinde bir otelde gerçekleşen toplantıda; Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak ve Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya'nın konuşmalarından sonra divan kurulu başkanlığına Engelli Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi İsmail Güneş seçildi.

Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak yaptığı konuşmada, "Engelli sorununun çözümünün doğru farkındalığa sahip olmaktan geçtiği göz önüne alındığında; Konseyimiz bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Meclisi'nin önemi ve rolü daha da artmaktadır. Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi, yürüttüğü faaliyetlerle engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması sebebiyle sivil toplumun kilit bir aktörüdür" dedi.

İsmail Güneş'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya 2018 yılı faaliyetlerini genel kurul üyelerine sundu. Daha sonra katılımcılar 2019 yılı faaliyet planlaması için görüş ve önerilerini paylaştı.

Engelli Meclisi çatısı altında faaliyet gösteren Spor Komisyonu, Kültür ve Sosyal Komisyonu ve Sağlık Komisyonu'na ilave olarak, Otizm Komisyonu kurulması kararı oy birliği ile alındı. Ardından, üyelik başvurusunda bulunan derneklerin durumu karara bağlandı.

Toplantı, genel kurul üyelerinin dilek ve temennilerini dile getirmeleriyle sona erdi.