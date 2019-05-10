Engelliler Haftasında Vali Demirtaş'a ziyaret

Birleşmiş Milletlere üye 156 devlet tarafından kutlanan 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla engelli dernekleri temsilcileri Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Otizimle Barış Derneği, Senin İçin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Adana Son Nokta Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Adana Sağır ve Dilsizler Derneği, Martı Engelliler Derneği, PERA Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği temsilcilerinin katıldığı ziyarette bir açıklamada bulunan Vali Demirtaş, engelli bireylerin topluma kazandırılması, insan haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması ve engelli vatandaşların her alanda, kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Devletin engellilerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak için hızlı ve yoğun çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Vali Demirtaş, engelli vatandaşların hayatlarını daha da kolaylaştırarak geleceğe güvenle bakabilmeleri ve üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeter duruma gelmeleri için kamu ve özel kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ile diyalog halinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Açıklamasının devamında herkesin her an engelli olabileceği gerçeğinin unutulmaması gerektiğini de vurgulayan Vali Demirtaş, Engelliler Haftası'nı kutladığını dile getirerek bu hafta vesilesi ile tüm engelli vatandaşlara sağlık, mutluluk ve engelleri aşma azmi dilediğini sözlerine ekledi.