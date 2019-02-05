Engelliler İşkur ile istihdam edilecek

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Umut Dayanışma Engelliler Derneği ile düzenlediği programda 15 engelli, alacakları eğitimin ardından istihdam edilecek.

Umut Dayanışma Engelliler Derneği'nde başlayan ve 43 gün sürecek eğitim ile 15 engelli vatandaş, belgelerini aldıktan sonra yönetici asistanlığı alanında istihdam edilecek.

Umut Dayanışma Engelliler Derneği Başkanı Sevim Eyrisakal, uygulanacak proje sonunda engelli 2 kişinin tıp merkezi ve sağlık şirketinde istihdam edileceğini belirtti.