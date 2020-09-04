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Engelliyi önce darp sonra gasp etti

Adana’da dua kitabı satan bir kişinin engelli genci darp edip aldığı cüzdanında para bulamayınca da geri vermesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adana'da dua kitabı satan bir kişinin engelli genci darp edip aldığı cüzdanında para bulamayınca da geri vermesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı Sabancı Bulvarında toplu taşıma durağında otobüs bekleyen yüzde 60 bedensel engelli Doğan K.'nın yanına dua kitabı satan Bahadır Y. geldi. Bahadır Y. engelli gence durakta dua kitabı satmak istedi ancak Doğan K. parasının olmadığını söyledi. Bunun üzerine zanlı Doğan K.'ya inanmayarak cüzdanını istedi. Doğan K. cüzdanı vermeyince onu darp edip almaya çalıştı. Doğan K. zanlıya karşı koyamadı. Bir süre sonra şahıs, Doğan K.'nın cüzdanını aldı. Ancak cüzdanın içine bakan zanlı para olmadığını görünce geri verdi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro ekipleri, çok sayıda sabıkası bulunan Bahadır Y.'yi 19 Mayıs Mahallesi'nde yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli, dua kitabı satmak istediğini Doğan K.'nın kendisine küfür ettiğini söyledi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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