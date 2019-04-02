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Engelsiz kent Çukurova

Çukurova Belediyesi ile Adana Engelliler Meclisi, “Engelliler İçin Erişebilir Kent” protokolünü imzaladı.


22 engelli derneğinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Adana Engelliler Meclisi Başkanı Hacer Bulut ve yönetim kurulunu Başkan Soner Çetin makamında ağırladı. Hacer Bulut, Başkan Çetin'e engellilere yönelik hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni dönemde beklentilerini anlattı.


Başkan Soner Çetin de Çukurova'yı engelsiz kent haline getirmek için büyük çaba harcadıklarını, bundan sonra da aynı anlayışın devam edeceğini ifade etti. Engelli anneleri için uygulamaya koyacakları “Mola Evi” projesinden söz eden Başkan Çetin, “Engelli anneleri özel işleri olduğunda, uzmanların yönetimindeki Mola Evlerine çocuklarını gönül rahatlığı içinde emanet edebilecekler” dedi. Başkan Çetin, Mola Evi projesinin kısa zamanda hayata geçireceğini kaydetti.


Konuşmaların ardından “Engelliler İçin Erişilebilir Kent” protokolü Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ve Adana Engelliler Meclisi Başkanı Hacer Bulut tarafından imzalandı.


İmza töreninde Başkan Çetin'e ayrıca bir de engelliler için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi sunuldu.

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