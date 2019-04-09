Epilepsi nöbetlerine pilli mıknatıslı çözüm

Dr. Derviş Mansuri Yılmaz, epilepsi cerrahisi sonrasında hastaların yüzde 90'ında epilepsi nöbetlerinin son bulduğunu, geri kalan hastaların da geçirdiği nöbetlerin yarı yarıya azaldığını söyledi.

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Dr. Derviş Mansuri Yılmaz, epilepsinin beyindeki hücrelerin anormal elektriksel aktivitesi sonucu olan klinik bir tablo olduğunu belirterek, “Epilepsi antiepileptik ilaçlarla tedavi ediliyor. Fakat hastalar zamanla bu ilaçları yan etkileri nedeniyle yeterli dozda alamadığı için nöbetleri de istenildiği düzeyde kontrol altına alınamıyor. Türkiye'de sayıları 1 milyona yaklaşan epilepsi hastalarının yaklaşık yüzde 30'u ilaç tedavisinden fayda görmüyor” dedi.

Bugüne kadar tedavi edilemeyen hastaların artık yeni bir tedavi imkanına sahip olduğunun altını çizen Prof. Dr. Derviş Mansuri Yılmaz, “Vagal Sinir Stimülatör Uygulaması (VNS) yönteminde, sol köprücük kemiği altına bir pil takılıyor ve hastanın elinde de gerektiğinde sistemi çalıştıracak bir mıknatıs bulunuyor. Hasta nöbetin geleceğini hissettiğinde elindeki mıknatıs ile pile dokunarak pilin çalışmasını sağlıyor. Pil çalışınca beyne giden uyarılar sayesinde, kendi kendine çalışmaya eğilimli hücreleri daha kontrollü şekilde çalıştırarak nöbetin durması sağlanıyor” dedi

"Epilepsi pili ile hastaların yüzde 90'ı nöbetlerden kurtuluyor"

Epilepsi pili VNS'nin ameliyathane şartlarında takıldığını ifade eden Yılmaz, “Hastalarımız ameliyat sonrası bir gün hastanede kalıyorlar. Belirli periyotlarla pilin çalışma gücünü denetliyor ve düzenliyoruz” ifadesini kullandı.

Nöbetler kontrol altına alındığı takdirde, hastaların kullanmakta olduğu epilepsi ilaçlarının azaltılmasının amaçlandığını belirten Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Uygun olan hastalarda gerçekleştirdiğimiz epilepsi pili ameliyatı sonrasında, hastaların yüzde 90'ı nöbetlerden kurtuluyor. Geriye kalan yüzde 5-10'luk dilimdeki hastaların epilepsi nöbetlerinde ise yarı yarıya olumlu bir düşüş gözlemliyoruz. Bu ameliyat sayesinde hastalarımız sosyal hayatlarına devam ediyor. Nöbetlerin bitmesi veya azalması sayesinde hastalarımız çalışmaya başlıyor, evleniyor, hayatlarında yepyeni bir sayfa açıyor.”