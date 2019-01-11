Erasmus+ programına Acıbadem Adana Hastanesi'nden destek

Hayat boyu öğrenme programı olan Erasmus+ programı kapsamında çalışmalarına devam eden Adana Çağrıbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Acıbadem Adana Hastanesi'nde eğitim aldı.

2016-2017 eğitim ve öğretim yılında AB Erasmus+ programı çerçevesinde Program Koordinatörü Hanife Sibel Taş eşliğinde 28 öğrenci 6 öğretmen İspanya ve Hollanda'da 'Diyabetik Ayak ve Yara Tedavisinde Hemşirelik Stajı' yaptı. Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sağlık alanında eğitim veren Çağrıbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri öğretmenleri bu eğitimin ardından Acıbadem Adana Hastanesi Enfeksiyon Hemşiresi Fadime Kaya'dan “Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi, Tıbbi Atık Kontrolünün Yerinde Gözlenmesi” eğitimi aldı.

Öğretmenler, 2018-2019 eğitim öğretim yılında AB Erasmus+ programı bireylerin öğrenme hareketliliği kapsamında “Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesi, Tıbbi Atık Kontrolünün Yerinde Gözlenmesi' projesi ile İspanya ve Almanya'da gözlem yapacaklar.

Koordinatör Müdür Yardımcısı Gülay Atçı, İspanya ve Almanya'da alınacak eğitimlerle Türkiye ve diğer ülkeler arasında uygulama farklılıkları olup olmadığını gözlemleyeceklerini belirterek, “Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve tıbbi atıkların kontrolüne ilişkin yapılması gerekenleri, alınacak tedbirleri teorik anlamda biliyoruz ancak bu bilgileri sahada ne düzeyde kullanıyoruz sorusunun cevabını bulmak adına her türlü eğitim imkanını değerlendiriyoruz” dedi.

Çağrıbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Emine Yanık, sağlık alanındaki gelişmeleri sıkı takip etmelerinin yanı sıra Acıbadem Sağlık Grubunun ulusal ve uluslararası platformlardaki çalışmaları ve Acıbadem Adana Hastanesi'nin uzmanlığının önem taşıdığını belirtti.