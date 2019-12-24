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Ercan Kont son yolculuğa uğurlandı

Adana’da önceki gün kaldığı huzurevinde hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünden emekli olan 77 yaşındaki Ercan Kont son yolculuğuna uğurlandı.

Adana'da önceki gün kaldığı huzurevinde hayatını kaybeden Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Müdürlüğünden emekli olan 77 yaşındaki Ercan Kont son yolculuğuna uğurlandı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törene Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel, CHP İl Başkanı Mehmet Çelebi, CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut ve Burhanettin Bulut, Adana Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Özdemir, eski milletvekilleri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aile bireyleri, tiyatrocular ve sevenleri katıldı.


Törende yapılan konuşmalarda merhum Ercan Kont'un Atatürkçülüğü, renkli ve sevgi dolu kişiliği ile tiyatroculuğu dile getirildi.


Merhum Ercan Kont, törenin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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