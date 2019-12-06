Erdede: "Dünyayı güzellik kurtaracak"

Seyhan Belediye Meclisi Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Ayçe Atikaslan ve Sultan Zeynep Erciyes tarafından açıldı.

Gündem dışı ilk söz alan CHP'li Mustafa Tunç, bugünün Atatürk devrimlerinden en önemli biri olan kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıldönümü olduğunu söyledi. Tunç, sadece kadına şiddete değil her türlü şiddete karşı olmaya devam edeceklerini ifade ederek, 5 Aralık Kadın Hakları Gününü kutladı.

CHP'li Gülcan Bingöl de konuşmasında, 5 Aralık Kadın Hakları Gününün kendileri için çok önemli ve özel bir gün olduğunu söyledi. Bingöl, “Bundan 85 yıl önce bizlere seçme ve seçilme hakkının tanıyan, kadınlarımıza toplumsal hayatın her alanında olması gerektiğini vurgulayarak büyük bir devrime daha imza atan ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü bu kürsüden saygı, sevgi ve minnetle anıyorum” dedi.

AK Parti'li Sevda Erdede ise, "Dünyayı güzellik kurtaracaktır. Güzellik dediğinizde de ilk akla gelenlerden birdir kadın. Ülkemizde milli mücadele döneminde çalışmaları ile üzerine düşeni yapan Anadolu kadını, işgallere karşı dimdik ayakta durarak ordunun hizmetinde bulunma, mermi ve yiyecek temin etme, bunları cepheye taşıma gibi birçok hizmetler vererek çok üstün mücadelelere imza atmıştır. Kadınlarımızın bu üstün fedakarlıklarını takdir eden Mustafa Kemal Paşa bu vesileyle 1934 yılından bir yasa ile kadınların önce belediye seçimlerine katılma, daha sonra köylerde muhtar olma, daha sonra ihtiyar meclislerine seçilme ve nihayet 5 Arlık 1934 yılında milletvekili seçme ve seçilme haklarının verilmesini sağlamıştır. İleri demokrasinin beşiği olarak bilinen bir çok ülkelerden seneler önce kadınlara seçme ve seçilme haklarını vermiş bir devletin, kadın bir meclis üyesi olarak onur duyduğumu ifade ederek Cumhuriyetimizin kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'in bu adımı atarken neyi hedeflediğini, gelecekte nasıl bir Türkiye tasarımı kurduğunu da çok iyi biliyoruz” dedi.

Günümüzde TBMM'de kadın milletvekili sayısının 102'ye çıktığını, AK Parti'nin 53, CHP'nin 17, HDP'nin 24, MHP'nin 4 ve İYİ Parti'nin 3 kadın vekille birlikte mecliste temsil edilme hakkına sahip olduğunu kaydeden Erdede, “Yerelden başlayarak siyasette kadın oranının artırılması demokrasinin gelişmesine de önemli katkı koyacaktır. Bu sayılar asla yeterli değildir. Siyasetin öznesi olacak kadınlarımızın sayısının artmasını temenni ediyorum” diye konuştu.