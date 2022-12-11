Erdem: "Ceyhan'a hizmet etmek yürek ister, o yürek de bizde var"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçenin sorunlarını çözmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirterek, "Ceyhan'a hizmet etmek yürek ister, o yürek de bizde var” dedi.

Başkan Erdem, Ceyhan'da Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da desteğiyle 1000 gündür hizmet seferberliği başlattıklarını, ilçenin tüm sorunlarını çözebilmek adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını söyledi.

Ceyhanlılara en iyi hizmeti sunabilmenin heyecanıyla dolu olduğunu ve bu heyecanı yitirmeyeceğini ifade eden Başkan Erdem, “Ceyhanımızın asfalt sorununu çözebilmek için kolları sıvadık. 36 bin 250 ton asfalt döktük. 28 kilometre parke çalışması yaptık. Ceyhan, sağlıklı, temiz içme suyuna kavuştu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'la birlikte Ceyhanımızın tüm asbestli boruları değiştirildi. Artık Ceyhan'da su kesintisi yaşanmıyor. Artık Ceyhan'ın temiz içme suyu var. Artık Ceyhan'ın pırıl pırıl asfaltı var. Ceyhan'a hizmet etmek yürek ister, o yürek de bizde var” diye konuştu.