Erdem: "Ceyhan'da asfalt ve kaldırım sorununun büyük kısmını çözdük"

Başkan Erdem, esnafı ziyaretinde, ilçenin büyük bölümünde asfalt ve kaldırım çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Son olarak Kaya Köker Caddesi, Kaldırım ve Şehit Hacı İbrahim Mahallesi ile İbrahim Güler Sokak'taki asfaltlama çalışmalarını tamamladıklarını kaydeden Başkan Hülya Erdem, ayrıca Altıgöz Mahallesi'nde parke çalışması, Kızılay Caddesi'nde de kaldırım onarım işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.

“Gece gündüz demeden Ceyhanımızın asfalt ve kaldırım sorununu çözmek için çalışıyoruz” diyen Başkan Erdem, “Şükürler olsun ki asfalt ve kaldırım sorunumuzun büyük bir kısmını çözdük. Ekiplerimiz dur durak bilmeden çalışmaya devam ediyor” dedi.

Başkan Erdem, ilçe ekonomisinin bel kemiği esnaf ve sanatkarların yanında yer almaya özen göstermeye devam edeceğini vurguladı. Erdem, “Esnaf ziyaretlerimize devam ediyoruz. Yaşamın her anında her alanında komşularımızla yan yana, omuz omuzayız” diye konuştu.