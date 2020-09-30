Eren Keleş: "Adana Demirspor maçının ciddiyetinin farkındayız"

Lig ekiplerinden Adanaspor'un sol kanat oyuncusu Eren Keleş, "Gol üretememenin çok nedeni var ama ilerleyen haftalarda her şey yerine oturur. Bu sene daha iyi olacağını düşünüyorum. Adana Demirspor maçının ciddiyetinin de farkındayız. Ona göre hazırlanıyoruz" dedi.

Turuncu-beyazlı ekip, ligin 3. haftasında 0-0 berabere kaldığı Ankara Keçiörengücü maçı sonrası pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını Osman Yereşen Tesisleri'nde sürdürüyor. Takımın sol kanat oyuncusu Eren Keleş, idman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Keleş, Adana Demirspor derbisine çok iyi hazırlandıklarını söyleyerek, “Bu maçın ciddiyetinin farkındayız. Ona göre hazırlanıyoruz. İyi de bir yoldayız. Takım arkadaşlarım çok karakterli insanlar. Ben de birkaç defa bu derbiyi yaşadım. Onlara anlatıyoruz. Bu armanın büyüklüğünü onlarda biliyor. Kazanmak için çıkacağız. İnşallah iyi bir derbi olur” diye konuştu.

“Bu senenin iyi geçeceğini söyleyebilirim”

Adanaspor'un iyi bir yolda ilerlediğini kaydeden Keleş, “Bence iyi bir yoldayız. Biraz önde daha fazla gol üretmemiz lazım ben de dahil. Gol yemiyoruz bu iyi bir şey ama önde biraz daha üretmemiz lazım. İnşallah bunu ilerleyen haftalarda yaparız. Gol üretememenin çok nedeni var ama ilerleyen haftalarda her şey yerine oturur. Bu sene daha iyi olacağını düşünüyorum. İyi bir takım olduk ve havası var. Karakterli oyunculara sahibiz. Bu senenin iyi geçeceğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

“İnsanın derbide tatlı bir heyecanı oluyor”

Adana'ya çok alıştığını vurgulayan Eren Keleş, “Adana'ya çok alıştım. Ben de bir Adanalı sayılırım artık. İlerleyen yıllarda bende inşallah buraya hizmet ederim. İnsanın derbide tatlı bir heyecanı oluyor. İstekli arzulu oluyor. Arkanda ateşli taraftarların var bunu karşılamaya çalışıyorsun. Bence en önemli şeyler bunlar” dedi.

“Çok daha farklı bir Adanaspor izleyecekler”

Taraftarlara da mesaj gönderen Keleş, “Bundan emin olabilirler ki 90 dakika sahada savaşan bir Adanaspor görecekler. Mücadeleyi asla bırakmayan bir Adanaspor görecekler. Sonuçlara da bu yansıyacak zaten. İlerleyen haftalarda çok daha farklı bir Adanaspor izleyecekler” şeklinde konuştu.