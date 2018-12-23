Erkan Sözeri:” Çok zorladılar bizi”

Ligin 17. haftasında Adana Demirspor'u deplasmanda yenen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri,” Hedefimiz buydu 41 puana ulaşıp aradaki puan farkını korumaktı” dedi.

Ligin 17.haftasıdan Gençlerbirliği deplasmanda Adana Demirspor'u 3-2 yendi. Maç sonunda basın açıklamasında konuşan Teknik Direktör Erkan Sözeri, ”İsmi adına yakışır bir maç oldu. Birinci dakika mağlup durumu düştük. Neredeyse oyuna mağlup başladık. Daha sonra toparlandık. Oyunun tamamına yakınını biz daha iyi oynadık diyebiliriz. Oyuncularımın son 4 haftadır fiziksel kalitenin yanında oyunsal kaliteyi de sahaya yansıttıklarını düşünüyorum. Bugün girdiğimiz pozisyonları daha fazla değerlendirdik. Hep böyle pozisyonlara giriyorduk. Adına yakışır bir maç oldu. Adana Demirspor'da kutlamak lazım, Yılmaz hocayı da kutlamak lazım gerçekten çok iyi hazırlamış takımını. Çok zorladılar bizi.” Diye konuştu.

Sözeri şöyle devam etti;

“Kendi taraftarımızı kutluyorum bu kadar uzaklardan bizi desteklemeye geldiler. Bir kutlamada Adana Demirspor taraftarına. Gerçekten takımlarını inanılmaz pozitifliğe ittiler puan için. Takımları da gerekeni yaptı ama kazanan biz olduk. Hedefimiz buydu 41 puana ulaşıp aradaki puan farkını korumaktı. İkinci yarıda daha güzel yol almak, bakıldığı zaman güzel bir maç oldu. “ ifadelerini kaydetti.