Erkek yolcu kadın sürücüyü darp etti

Adana'da yaklaşık 2 ay önce kaldırılan durakta inmek isteyen yaşlı adam, durmayan belediye otobüsünün kadın sürücüsünü darp etti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi otobüsünde sürücü olarak çalışan Emine Özkul, Kozan Yolu'ndan ilerlerken 72 yaşındaki Necmi B. inmek için düğmeye bastı. Ancak Özkul, durmayınca Necmi B., sürücünün yanına gidip "Neden durakta durmuyorsun inmek için düğmeye bastım" dedi. Kadın sürücü ise "Sizin inmek istediğiniz durak kaldırıldı sonraki durakta duracağım orada inin" dedi. Bunun üzerine sinirlenen adam, sürücüye inmek istediğini söyledi. Özkul ise durmayınca Necmi B. bu kez otobüs hareket halindeyken kadına saldırdı. Kadın sürücü bir süre sonra diğer durağa gelip durdu. Necmi B. bu duruma çok sinirlenerek sürücüye saldırıp yumruklamaya başladı. Kadın sürücünün gözünün altı, aldığı yumruk darbeleriyle şişti. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle sürücü, yaşlı adamın elinden kurtarıldı. Özkul, otobüsün kapısını açmayarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis otobüsü içindeki yolcularla birlikte polis merkezine getirdi. Sürücü ise polis merkezine gelen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşadığı olaya üzülen kadın sürücü hastaneye alınırken yüzünü kapattı. Onu darp eden yaşlı adam ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

Olayı gören bir vatandaş ise, "Yaşlı adam kadını erkeği döver gibi dövüyordu. Sürekli ona yumruk atıyordu" dedi.