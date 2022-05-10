Ermeni şarkıcıya tepki gösteren müdür yardımcısı davayı kazandı

Sezer, yaptığı açıklamada, Kozan'da müdür yardımcısı olarak görev yapan sendikalarına üye bir eğitim çalışanının İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İmamoğlu'nun Üçtepe Mahallesi'ne öğretmen olarak atanması sonrasında konuyla ilgili araştırmalara başladıklarını belirterek, "Üyemizin tabiri caizse sürülmesiyle ilgili dosyasında yer alan nedenleri görünce ağzımız açık kaldı. Çünkü üyemiz, sosyal medya hesaplarından müstear isimle yaptığı paylaşımlarda sözde Ermeni soykırımını savunan bir kadın şarkıcıya tepki göstermiş, bir milletvekilimizi oy aldığı ilçesine davet etmiş ve dönemin Milli Eğitim Bakanı'na da pandemi nedeniyle uzaktan eğitim verildiği dönemde okulların yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili bir çağrıda bulunmuştu. Herhangi bir yüz kızartıcı eylemi olmadığı halde sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar nedeniyle bir hafta içinde adeta yangından mal kaçırır gibi hakkında karar verilmesi hukukla bağdaşmıyordu. Biz de hemen sendikamızın avukatlarıyla iletişime geçip üyemizin hakkını aradık. Yapılanların yasaya uygun olmadığını, atama işleminde takdir hakkının objektif, kamu yararına ve hizmet gereklerine uygun kullanılmadığını, işlemin cezai mahiyette olduğunu, bir fiile birden fazla mükerrer cezalar verilemeyeceği ilkesine aykırı davranıldığını belirterek atamanın durdurulmasını ve cezanın iptalini istedik. Yaklaşık iki yıl süren davanın ardından yüce mahkeme üyemizle ilgili itirazlarımızı haklı buldu ve emsal bir karara imza attı" dedi.

Bu tarz davalarda kamu görevlilerinin mağdur edildiğini, haklarını ancak yıllar sonra alabildiklerini ve böylece uygulayıcıların eğitim barışına darbe vurduğunu, devleti de maddi ve manevi anlamda kayba uğrattıklarını ifade eden Başkan Sezer, "Sözde Ermeni soykırımı propagandası yapan bir şarkıcıya tepki göstermek, bir milletvekilini oy aldığı ilçeye davet etmek, bir Bakana; 'Lütfen yüz yüze eğitime geçelim' demek ne zamandan beri suç oldu" dedi.