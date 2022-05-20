Ermeni zulüm belgeleri sergilendi

Adana'nın Kozan ilçesinde Ermenilerin zulüm belgeleri sergilendi.

Kentin kurtuluşu için mücadele eden Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunları tarafından Sehlikzade Hasan Efendi Çiftliğinde oluşturulan serginin açılışında konuşan torun Kemal Selekoğlu, milli mücadele döneminde yaşananları ve atalarının aktardıklarını anlattı.

Eğitimci Okan Arık, zulüm belgelerini sergilendiği 503 yıllık Sehlikzade Hasan Efendi çiftliğinin Osmanlı döneminde de tahıl ambarı olarak kullanıldığını, erzakların çiftlikten Anadolu'ya dağıtıldığını söyledi.

Etkinliğe, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Meslek Yüksel Okul Müdürü Doç. Dr. Volkan Yurdadoğ, Kozan İlçe Gençlik Müdürü Kürşat Gültekin ve öğrenciler katıldı.