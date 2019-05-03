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Eroinle yakalanan torbacıyı "içiciyim" savunması kurtaramadı

Adana’da sokakta eroin sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı diğeri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da sokakta eroin sattıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı diğeri adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Meydan Mahallesinde ara sokaklarda Onur A. ile Mehmet B.'nin eroin sattığı ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis, zanlıların olduğu sokağa baskın yaptı. Zanlılar baskında yakalanırken Onur A.'nın üzerinden 7 gram eroin çıktı. İki zanlı da sorgulanmak üzere emniyete getirildi.


Zanlılar uyuşturucu ticareti yaptıklarını kabul etmedi. Üzerinde eroin yakalanan zanlının içici olduğunu söylediği öne sürüldü. Bu nedenle zanlıların kan örneği de alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Onur A. tutuklanırken Mehmet B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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