Ersoy ile Orgeneral Çetin'den Vali Demirtaş'a ziyaret

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Mahmut Demirtaş'a makamında nezaket ziyaretinde bulundular.

Hatay ve Osmaniye'de gerçekleştirdikleri bir dizi temas ve ziyaretin ardından Adana'ya gelen Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Demirtaş'ın makamına geçti.

Jandarma bölge komutanı, vali yardımcıları, emniyet müdürü ile il jandarma komutanının da yer aldığı ziyarette Adana'nın genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Yapılan görüş alışverişinin ardından Vali Demirtaş, ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade edip konuklarına teşekkür etti.