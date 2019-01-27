Eşekli kızaklı su çilesi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde aşırı kar yağışı nedeniyle elektrik ve suları kesilen vatandaşlar, eşek ve kızaklarla evlerine su taşıyor.

Tufanbeyli'de aşırı kar yağışının üzerinden yaklaşık 10 gün geçmesine rağmen olumsuz etkileri devam ediyor. Yaklaşık 2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle yollar hâlâ tam anlamıyla açılmazken, su ve elektrik de verilemiyor. Vatandaşlar bu çağda köy meydanlarında bulunan pınarlardan evlerine su götürmek zorunda kaldı. Yollar buzlu ve karlı olduğu için araç kullanamayan vatandaşlar evlerine suyu da eşek ve kızaklarla götürebiliyor. Kadınlar bu duruma isyan edip bir an önce elektrik ve suyun verilmesini istedi.