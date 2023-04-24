Eşini ve yanındaki akrabasını ayaklarından vuran koca adliyeye sevk edildi

Adana'da eşi ile yanında bulunan şahsı silahla ayaklarından vuran emekli polis O.Ü adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Kozan İlçesi Tufanpaşa Mahallaesi Ladin Sokakta bulunan Yunus Apartmanının 3. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, eşinin kendisini aldattığını düşünen emekli polis memuru O.Ü. eşi M.Ü. ve evde akrabası olduğu ileri sürülen H.E'yi silahla ayaklarından vurdu. Daha sonrada şüpheli evden ayrıldı. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Adana'daki hastanelere sevk edildi.

Evden ayrılan daha sonra polise teslim olan şüphelinin eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için vurduğunu söylediği öne sürüldü. Emniyette ifadesi alınan şüpheli sağlık raporu alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.