Eşini vurup intihar girişiminde bulunan koca öldü

Adana'da kripto para borsasında yaklaşık 450 bin lira kaybettiği için cinnet getirip önce işini vurup daha sonrada intihar girişiminde bulunan koca 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay 27 Aralık günü saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner (28) tartıştığı 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner'e (28) tabancayla ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içerisinde yere yığıldı. Sonrasında ise cinnet getiren koca, tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

Baba Hakan Uyaner'in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yunus Emre Uyaner'in yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 450 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği öne sürüldü. Hastanede tedavi gören Melike Yağmur Uyaner 28 Aralık günü hayatını kayberken, Yunus Emre Uyaner ise olaydan 5 gün sonra bugün hayatını kaybetti. Uyaner'in Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.