İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Eşinin mezarına giderken asansör halatı koptu öldü

Adana’da engelli bir kadın, eşinin mezarını ziyarete giderken 3 katlı evine kendi imkanlarıyla yaptırdığı asansörün halatının kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti.

Adana'da engelli bir kadın, eşinin mezarını ziyarete giderken 3 katlı evine kendi imkanlarıyla yaptırdığı asansörün halatının kopması sonucu düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüyemeyen ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan Hasibe Çalışkan (86), 3 katlı müstakil evinin dış tarafına kendi imkanlarıyla asansör yaptırdı. Yaşlı kadın, bugün kızı Semra Çalışkan ile birlikte bir süre önce hayatını kaybeden eşi Yaşar Çalışkan'ın Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi'ndeki mezarını ziyarete gitmek istedi. 3 katlı evin 2. katında oturan Çalışkan'ı kızı tekerlekli sandalyeye koyup asansöre götürdü. Yaşlı kadının düğmeye basmasının ardından hızla 3. kata çıkan asansör halatı koparak yere çakıldı. Ağır yaralanan yaşlı kadın yakınlarının çağırdığı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasibe Çalışkan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.


Çalışkan'ın yakınları ve komşuları, ne olduğunu anlayamadıklarını, asansörün bir anda yere çakıldığını söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.