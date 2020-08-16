İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eşinin şikayet ettiği adamın evinde çok sayıda silah bulundu

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde eşi tarafından şikayet edilen bir şahsın evinde yapılan aramada, çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde eşi tarafından şikayet edilen bir şahsın evinde yapılan aramada, çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre S.E. isimli kadının, dini nikahlı olarak yaşadığı eşi M.U.'nun kendisini tehdit ettiği, hakarette bulunduğu, evinde silah, bıçak bulundurduğunu ihbar etmesi üzerine Saimbeyli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şahsın evinde arama yapıldı.


Yapılan aramada 2 adet seri numarası silinmiş ruhsatsız av tüfeği, 22 adet dolu av tüfeği fişeği, 1 adet mini tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 2 adet boş şarjör, 1 adet bıçak ve 1 adet de kelepçe ele geçirildi.


Şahıs hakkında ruhsatsız silah bulundurmak, tehdit, şantaj suçlarından yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.