Eşinin torbacılık yaptırdığı kadın tutuklandı

Tutuklanan kadının giydiği deri pantolon dikkat çekti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hatay ve Adana ayağı olan 1'i kadın 6 kişilik grubun uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Polis savcılıktan alınan izinle 6 kişilik grubu teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.

Polis geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Dörtyol ilçesine zanlıların kamyon ile 31.5 kilo esrar getirdiğini belirledi. Adana polisi hemen Hatay polisi ile irtibata geçip kamyonu takibe aldı. Yapılan takip sonucunda polis Dörtyol ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kamyonda 31.5 kilo esrar ele geçirildi. Bu operasyonda Bilal T., eşi Yasemin T., İsmail T. ve Sürmeli U. gözaltına alındı. Polis aynı operasyon kapsamında bu şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik Adana'da da operasyon yaptı. Operasyonda Mazlum S. ve Ömer K. ile Hakan E.'yi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 287 gram esrar ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Karısına torbacılık yaptırdı

Zanlılardan Bilal T. ile Yasemin T.'nin evli olduğu, Bilal T.'nin temin ettiği esrarı eşi Yasemin T.'ye sattırarak torbacılık yaptırdığı ileri sürüldü. Kocanın polise yakalanmamak için karısına torbacılık yaptırdığı iddia edildi.

Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında kadının giydiği deri pantolon dikkat çekti. Zanlılar sevk edildikleri 2. sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.