İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski Bakan Dağlı'nın koronaya yenik düşen kardeşi toprağa verildi

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Halit Dağlı’nın, koronaya yenik düşen kardeşi Mehmet Dağlı Adana’nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Halit Dağlı'nın, koronaya yenik düşen kardeşi Mehmet Dağlı Adana'nın Kozan ilçesinde toprağa verildi.


Kozan Asri Mezarlığı Camii'ndeki cenaze törenine eski bakan Halit Dağlı ile Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Cenaze namazında sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Cenazenin defnedilmesinin ardından Halit Dağlı ve yakınları taziyeleri kabul etti.


Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da çelenk gönderdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.