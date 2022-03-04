Eski Bakan Sami Güçlü, Anadolu Mektebi için Adana'da

Dr. Sami Güçlü, Anadolu Mektebi faaliyetleri kapsamında Adana'ya geldi.

Adana'da Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı'yı ziyaret eden Prof. Dr. Sami Güçlü, Anadolu Mektebi faaliyetleri kapsamında, pek çok ilde olduğu gibi, Adana'da da toplantılar gerçekleştirildiğini belirterek, dalga dalga genişleyen faaliyetlerle katılımcı öğrencilere hem kültürel alanda, hem de değerler alanında bir altyapı oluşturmayı amaçladıklarını vurguladı. Çetin Oranlı ile uzun yıllara dayanan dostluklarının bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Güçlü, başarı dileklerini iletti. Anadolu Mektebi'nin çok önemli bir kültürel misyon üstlendiğini ifade eden Müdürü Çetin Oranlı da, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Prof. Dr. Sami Güçlü'ye teşekkür etti.