Eski Baro Başkanı Akdamar adliyeden son yolculuğuna uğurlandı

Adana Barosu'nda 1988-1990 yıllarında 15. Dönem baro başkanlığı yapan ve 80 yaşında vefat eden Avukat Anibal Akdamar için eski adliye binasında cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra baro yönetim kurulu üyeleri ve meslektaşları, önceki dönem baro başkanları katıldı.

Törende 1 dakikalık saygı duruşu ve özgeçmişinin okunmasından sonra Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük, yaptığı konuşmasında, “Adana'nın ve elbette Türkiye'nin en saygın hukukçularındandı. Bugün ülkede bir takım değerlerin mücadelesini veriyorsak önceki dönem baro başkanımız değerli üstadımız Anibal Akdamar meslektaşımızın payı büyüktür” dedi.

Akdamar'ın, 80 yıllık ömründe sadece 48 yıl avukatlık değil, düşünen, üreten ve aydın sorumluluğuyla her zaman varlığını hissettirdiğini, makaleler yazdığını, köşe yazarlığı yaptığını hatırlatan Küçük, "En son bizden bir isteği olmuştu. Rahmetli babasının Cumhuriyetimizin^10. yılını anlattığı bir kitabı vardı. Kendisine bu kitabı yetiştiremediğimiz için çok üzgünüm. Basın Yayın Komisyonumuz bu kitabı tamamlamaya çalışıyor. Bu kitap bize Anibal abimizin vasiyetidir. Her zaman gönlümüzdeki yerini koruyacak kendisini saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

Cenaze töreninde meslektaşları ve önceki dönem Baro Başkanlarından Av. M. Ziya Yergök ve Av. Sefa Aydoğan da duygu ve düşüncelerini ifade etti.

Av. Anibal Akdamar'ın naaşı törenin ardından kalabalık bir meslektaş ve sevenlerinin eşliğinde Kabasakal Mezarlığına götürüldü. Akdamar'ın cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra defnedildi.