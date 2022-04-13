Eski karısını öldürüp, intihar girişiminde bulunan zanlı tutuklandı

Adana'da kıskançlık yüzünden eski eşini bıçakla öldürüp, kendisi de intihar girişiminde bulunan zanlı, tedavi gördüğü hastaneden çıkıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Nisan sabaha karşı Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 16 yıl önce evlenen Şükriye Gür (32), kendisini çok kıskanan ve şiddet uygulayan eşi Ümit S.'den (41) kısa süre önce boşandı. Ümit S., olay günü de evine gittiği eski eşine yeniden evlenmek istediğini söyledi. Zanlı, teklifini kabul etmeyen eşi Şükriye Gür ile tartışmaya başladı. Bu sırada Şükriye Gür saat 04.55'te cep telefonundan teyzesi Nesibe Akboğa'ya, “Teyze bana yardım et. Polisi ara. Ümit beni öldürecek” mesajını attı. Tartışmanın büyümesiyle zanlı, mutfaktan aldığı bıçakla 3 çocuk annesi Şükriye Gür'ü öldürdü. Daha sonra polisi arayan zanlı, “Eşimi öldürdüm kendimi de öldüreceğim” dedikten sonra kendi boğazını keserek intihara kalkıştı.

İhbar üzerine Gür'ün yakınlarıyla irtibata geçen polis, sağlık ekipleriyle birlikte öğrenilen adrese gitti. İtfaiye ekiplerince kapısı kırılan eve giren ekipler, Ümit S. ile Şükriye Gür'ü kanlar içinde yatarken buldu. Ekipler, yaptığı kontrolde Gür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şükriye Gür'ün cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Zanlı ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şükriye Gür'ün cenazesi, Ceyhan ilçesindeki Asri Mezarlığı'nda 1997'de vefat eden babası Ali Gür'ün kabrinin yanına hazırlanan mezara defnedildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilen Ümit S., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürüldü. İfadesinde, eşinin sosyal medya üzerinden başkalarıyla mesajlaştığını ileri sürerek, “Bunu görünce kıskançlık krizine girdim. Birden tartışmaya başladık. O sırada mutfaktan aldığım bıçakla eşimin üzerine yürüdüm. İlk bıçak darbesinden sonra şoka girdim, ne yaptığımı hatırlamıyorum” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.