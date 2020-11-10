İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esnaf droneli denetimi film gibi izledi

Adana’nın Kozan ilçesinde trafik ekipleri havadan drone ile kural ihlali yapan sürücüleri denetledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ekipleri havadan drone ile kural ihlali yapan sürücüleri denetledi. 1 saat süren uygulamada 41 araç sürücüsüne 7 bin 212 TL'lik cezai işlem uygulandı.


Kentin trafik akışının yoğun olduğu alanda ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri havadan drone ile kural ihlali yapan sürücüleri denetledi. Uygulamada araç sürerken telefon ile konuşan, emniyet kemerini takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı. 1 saat süren uygulamada 41 araç sürücüsüne 7 bin 212 TL cezai işlem uygulanırken, çevre esnafı drone uygulamasını film gibi izledi.


Esnaf, sürücülerin polisi ve drone denetimini fark ettikten sonra emniyet kemeri, maske takma anlarının komik olduğunu ifade ederek uygulamanın çok yerinde olduğunu söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.