Esnaf, "Uluslararası Adana Lezzet Festivali"ni dört gözle bekliyor

Adana'da bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan ‘Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ni kent esnafı dört gözle bekliyor. Hazırlıklarını tamamlayan esnaf, festivalde yerli ve yabancı turistlerin hem gözlerine hem de damaklarına hitap edecek.

Bu sene 7-8-9 Ekim tarihleri arasında Merkez Park'ta “Geçmişten geleceğe miras: Mutfak” temasıyla düzenlenecek 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali heyecanı tüm kenti sardı. Kentteki kebapçılar, şırdancılar, tatlıcılar, dönerciler ve tüm esnaf, festivalin işlerini açmasını bekliyor.

Geçen sene açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı festivale bu sene de yaklaşık 300 bin kişinin katılması bekleniyor. Kent mutfağı ile sokak lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasının amaçlandığı festival, ziyaretçilerine Adana'nın kebap, ciğer, şırdan, şalgam, börek ve bici bicinin de aralarında olduğu özel tatlarını deneme imkanı sunacak.

Genç şefler de yarışacak

Yemek şovlarının, mutfak atölyelerinin ve konserlerin yapılacağı 6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, şeflere hünerlerini sergileme imkanı sağlayacak. Festivalde bu yıl, 5 farklı kategoride ‘Genç Şefler Yarışması' da düzenlenecek.

“Türkiye kebaba doyacak”

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı Cihangir Korkmaz, festivali dört gözle beklediklerini belirterek, “Festival yaklaşıyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Geçen sene pandeminin son zamanlarıydı ve katılımcı sayısı karamsardı. Bu sene ise çok ciddi bir katılımcı bekliyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Güzel bir festival bekliyoruz. Gerçekten Türkiye kebaba doyacak” diye konuştu.

“3 buçuk ton tavuk siparişi verdik”

Kentte yaptığı metrelik dönerle ünlenen ‘Piton Döner'in sahibi Mehmet İkram Taş ise 3 buçuk ton tavuk siparişi verdiklerini söyleyerek, “Biz geçen senede lezzet festivalindeydik. Bu sene daha büyük bir katılım bekliyoruz. Tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Bu sene 3 buçuk ton tavuk siparişi verdik. Festival günü hem alanda hem de şubelerimizde inanılmaz bir yoğunluk var. Önlemimizi aldık” dedi.

“Son dönemde tatlıya rağbet çok fazla”

Uzun yıllardır tatlıcılık yapan Halil Yıldızoğlu ise son dönemde Adana'da tatlıya rağbetin çok arttığını söyledi. Yıldızoğlu, “1 senedir bugünü bekliyoruz. 3 ay önceden hazırlıklarımız başladı. Adana'da böyle bir etkinlik olduğu için gurur duyuyoruz. Türkiye'nin her bölgesinden, her ilinden insanlar geliyor. Bunlara da hitap ettiğimiz için çok mutluyuz. Adana'nın kebabı, şırdanı ve diğer yiyecekleri çok meşhur ancak bizde künefemiz ile o yemeklerin üzerini tatlandırıyoruz. Adana'da eskiden bu kadar tatlıya rağbet yoktu ancak son dönemlerde rağbet çok fazla” ifadelerini kullandı.

“Bu lezzet apayrı”

Şırdancı Emin Kertiş ise insanların kebap ve şırdan için adeta kuyruğa girdiğini vurgulayarak, “Lezzet festivaline geçen sene katılım çok fazlaydı. Bu sene katılımın daha da çok olmasını bekliyoruz. Şehir dışından gelen misafirlerimiz kebap ve şırdan için adeta kuyruğa giriyor. İnsanlar birbirini takip ederek Adana'ya coşkuyla geliyorlar. Her yıl insanlar bu festivale geliyor. Artık günlük olarak gelenler de var. Bu lezzet apayrı” dedi.