Esra Bora'dan tezhip sergisi

Tezhip sanatçısı Esra Bora, Adana'da 70 eserden oluşan tezhip sergisini açtı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde 25 yıllık eserlerini sergileyen Esra Bora, “Tezhip kelimesi Arapça olup, altınlamak anlamına gelir. Değerli levha ve evrakların manevi değerlerini ifade etmek amacıyla gelişmiş bir sanat dalıdır. Bu sanatı icra eden kadınlara müzehhibe erkeklere müzehhip denir. Kuralları olan, sabra dayanan bir sanattır” dedi.

Sergisinde hem klasik tezhipten örnekler, hem de zaman içinde kendini bulduğu özgün stilize çalışmalardan örnekler yer aldığını ifade eden Bora, "Olmazsa olmaz formatlardan Hilye-i Şerif, sergimizde ilk 2 sırada yer almaktadır. Bu eserleri guaj boya, 22 ayar altın, akrilik kullanarak yaptım. Bu güzel ve anlamlı sanatımıza sahip çıkmak, yorumlamak, çok emek vererek sunmak beni çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Esra Bora'nın tezhip sergisi 1 hafta süreyle açık kalacak.