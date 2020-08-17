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Esrarı kahveyle gizlemeye çalıştılar

Adana polisinin ele geçirdiği 38 kilo 780 gram esrarın zanlılar tarafından kuru kahve ile gizlenmeye çalışıldığı ortaya çıktı.


Adana Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İncirlik Park Alanında şüphe üzerine durdurulan bir araca dedektör köpeğin tepki vermesiyle yapılan araç aramasında, aracın yakıt deposu yanında bulunan 2. bir yakıt deposu içerisinde, 82 ayrı pakette toplamda 38 Kilo 780 gram esrar ele geçirildi. Polis, zanlıların hassa burunlu köpeklerin koku alamaması için esrar etrafına kuru kahve koyduklarını saptadı. Olayla ilgili Y.A.(20) ile H.S.(24) isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar, sorgularının ardından sevk edildikleri adliye de tutuklandı.

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