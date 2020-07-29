Et ve Süt Kurumu elde kalan kurbanlıkları alacak

Adana Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, korona virüs nedeniyle il genelinde geçen seneye göre 10 bin daha az küçükbaş hayvan satıldığını, elde kalan kurbanlıkları ise Et ve Süt Kurumunun alacağını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ doğrultusunda ekipler, insan, hayvan ve çevre sağlığı için Covid-19 salgını ile alınması gereken tedbirler konusunda satıcıları uyardı.

Adana Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan'ın da katıldığı Çukurova ilçesindeki denetimde satıcıların tek tek evrakları incelendi ve veteriner hekimler tarafından küçükbaş hayvanlar kontrol edildi.

"Alo 174 vatandaşın emrinde"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Adana Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, “Şu ana kadar yapmış olduğumuz kontrollerde herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmadık. Salgın bir hastalık söz konusu değil. Biz vatandaşlarımızı bilgilendirirken hayvanlarını alırken genel görünümlerinin sağlıklı olmasını istiyoruz. Herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarında da ‘Alo 174' hattından bizim hekim arkadaşlarımıza müracaat ederek gerekli yardımı alabileceklerini bilmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Küçükbaş sayısında azalma

Geçen yıla göre küçükbaş hayvan sayısının azaldığına işaret eden Alan, “Geçen yıl 136 bin olan küçükbaş kurban sayımız bu sene 122 bine geriledi. Muhtemelen korona virüsün etkisi olduğunu düşünüyoruz. Büyükbaş hayvan sayımız ise arttı. Geçen sene 10 bin 700 olan sayı bu sene 17 bin 400'e yükseldi. Sahada vatandaşlarımızın bizim veteriner hekimlerimizin görüp onay verdiği hayvanları kesmelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Elinde kurbanlıkları kalan satıcılara da müjde veren Alan, “Biz bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanımıza gerekli bildirimleri bulunduk. Bakanlık olarak sahadayız. Eğer satılamayacak olursa ona yönelik Et ve Süt Kurumumuz gerekli işlemleri yapacaktır” dedi.