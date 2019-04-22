Etek giydirip, sutyen takarak caddede gezdirdiler

Adana'da kız meselesi yüzünden bir kişiye etek giydirip, sutyen takarak caddede gezdirildi. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 14 Nisan günü meydana geldi. İddiaya göre, aynı kızı seven H.K. (25) ile C.K. arasında husumet başladı. Bir süre önce H.K. ile C.K. bu yüzden kavga da etti. H.K. ise kardeşi H.K.'yı (23) yanına alarak C.K.'nın iş yerine gitti. Ancak iki kardeş C.K.'yı bulamayınca onun yakın arkadaşı olan A.D.'yi C.K.'ya yardım ettiğini ileri sürerek iş yerinden alıp otomobilin bagajına bindirip kaçırdılar. H.K ve H.K., tuhafiyeden aldıkları etek, sutyen ve kadın atletini A.D.'ye giydirdi. Ardından, A.D.'yi mahalledeki Çukurova Caddesi'nde yüzlerce kişinin önünde etekli ve sütyenli olarak zorla gezdirip cep telefonuyla görüntülediler. Daha sonra bu görüntüyü iddiaya göre, sosyal medyada paylaştılar. Ardından A.D.'yi serbest bıraktılar.

A.D.'nin şikayeti üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği dedektifleri harekete geçti. Polis zanlıların evlerine baskın yaparak H.K ve H.K.'yı yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi nöbetçi mahkemece tutuklandı.