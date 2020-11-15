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Ev arkadaşını 15 yerinden bıçakladı

Adana’da bir kişi, aynı evde yaşadığı arkadaşını 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Adana'da bir kişi, aynı evde yaşadığı arkadaşını 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan ve aile dostları olduğu öğrenilen Yusuf S. (50) ve Muhammet Mustafa D. (26) gece saatlerinde küfür etme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Mustafa D. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Yusuf S.'yi 15 yerinden bıçaklayarak kayıplara karıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 15 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan Yusuf S.'yi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Şüpheli Mustafa D. polis merkezine giderek teslim oldu. Ağır yaralanan şahsın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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