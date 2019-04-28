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Ev değil cephanelik

Adana’da bir evde 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da bir evde 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 6 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayda 1 şahıs gözaltına alındı.


Öte yandan polis ekipleri geçtiğimiz günlerde de aynı mahallede yapılan operasyonlarda 12 ruhsatsız silah ele geçirmişti.

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