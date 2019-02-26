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Ev hanımı ressamdan sergi

Adana’da ev hanımı Gökçen Tuştaş, kara kalem, yağlıboya ve sulu boya eserlerinden oluşan resim sergisini açtı.

Adana'da ev hanımı Gökçen Tuştaş, kara kalem, yağlıboya ve sulu boya eserlerinden oluşan resim sergisini açtı.


Gökçen Tuştan'ın, Büyükşehir Belediyesi fuayesindeki resim sergisi izleyenlerin beğenisini kazandı.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'de, meclis toplantısı bitiminde Tuştaş'ın sergisini gezdi, ortaya çıkardığı eserlerden dolayı genç ressamı tebrik edip başarılarının devamını diledi.


Sanatseverlerin, sergiye gösterdiği yoğun ilgiden ve tebrik mesajlarından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Gökçen Tuştaş, tebrik mesajlarının kendisine büyük bir motivasyon aşıladığını ve gönül verdiği resim sanatını en iyi şekilde icra etmek için elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.


Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki sergi, 3 Mart Pazar gününe kadar gezilebilecek.

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