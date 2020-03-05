Ev kadınları kooperatifle ek gelir sağlıyor

Adana'da evinde el işi ürünler üretip satmakta zorlanan kadınlara pazar imkanı sunmak için kurulan Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi, bin 652 kadına gelir sağlıyor. Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Kırılmış, “Asıl amaç kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması, şiddete maruz kalmaması ve kadının kendisini geliştirmesi. Hedefimiz 2021 yılının sonunda 5 bin kadına ulaşmak” dedi.

İş insanı Zeynep Kırılmış, ‘kadınlara nasıl daha yararlı olurum' diye düşünürken kendisi gibi çalışan 6 hemcinsiyle bir araya gelip Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin kurulmasını sağladı. Evde oturup çalışmayan veya ek gelir arayan kadınlara hitap eden kooperatif, 7 aydan bu yana bin 652 kadına gelir sağlıyor.

Kooperatif aracılığıyla, kadınların evlerinde ya da atölyelerde yaptığı mum, sabun, seramik ve çanta gibi onlarca el işi ürünü, ‘Bi Kadın' markasıyla sanal marketlerde satışa sunulmaya başlandı.

“İç ve dış pazara ulaştırmak için çalışıyoruz”

Kadıneli Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Kırılmış İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Kırılmış, “Kooperatifi kurduktan sonra Adana'dan nasıl ulusal bir marka oluştururuz diye düşündük. Önce internet sitesi kurup alt yapımızı geliştirdik. Şimdiyse kadınların el işlerini iç ve dış pazara ulaştırmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Bin 652 kadının ürünlerini merkez ofislerinde toplayıp buradan satışa gönderdiklerini vurgulayan Zeynep Kırılmış, “Ünlü zincir mağazalar ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İnternet üzerinde en çok tıklanan sitelerde sanal mağaza hesaplarımız var oralardan ürünlerimizi satıyoruz. Kooperatifte, kadın da kazanıyor. Kooperatif olarak kazandığımız parayı kadının gelişimi için harcayacağız. Asıl amaç kadının ekonomik özgürlüğünü kazanması, şiddete maruz kalmaması ve kadının kendisini geliştirmesi” ifadelerini kullandı.

“2021 yılı sonu hedef 5 bin kadın”

Kadınların çok mutlu olduğunu ve daha büyük işler yapmak istediğini aktaran Kırılmış, “Bizim ülkemizin çalışmaya ihtiyacı var. 2021 yılının sonunda 5 bin kadına ulaşmak istiyoruz. İnşallah gerçekleştireceğiz” dedi.

Kendi işini bıraktıktan sonra kooperatifin pazarlama biriminde çalışan ve aynı zamanda takı yapan Nurcihan İnanır da, “Bu kooperatif tam benim aradığım platformdu. Şimdi hem pazarlama departmanında çalışıyorum hem de takımı burada yapıp satışa sunuyorum. Hobimiz işe döndü. Çokta keyifli. Bir insan mutlu olduğu işi yaparken onun bereketini ve kazancını görüyor. Böyle bir oluşumun içerisinde olduğum için çok mutluyum. Evde oturan kadınlar harekete geçsinler. Denesinler. Her türlü kapıyı çalsınlar” diye konuştu.