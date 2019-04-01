İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Ev tadilatında insan iskeleti bulundu

Adana’da bir kişinin satın aldığı evde işçiler tadilat yaparken, ardiye olarak kullanılan yerde insan kafatası ve kemikleri bulundu.

Adana'da bir kişinin satın aldığı evde işçiler tadilat yaparken, ardiye olarak kullanılan yerde insan kafatası ve kemikleri bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İ.'nin uzun yıllar oturduğu evi Şehmuz A. yaklaşık bir ay önce satın aldı. Şehmuz A. ev eski olduğu için tadilat yaptırıp oturmak istedi. Bugün de işçiler gelerek evde tadilata başladı. Bir işçi evin banyosunun üst tarafında bulunan ardiye kısmında çalışmak isteyince burada bir torba ve kutu içinde bir şeyler olduğunu gördü. Kutu ve torbayı ardiyeden çıkardığında kutunun ve torbanın içinde insan kafatası ile kemikleri olduğunu gördü. İşçi hemen polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kafatası ve kemiklere el koyarak incelemeye aldı.


Yapılan incelemelerden sonra bulunan kafatası ve kemiklerin sırrı çözülecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.