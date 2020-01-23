İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde 23 kilo 708 gram esrar ele geçirildi

Adana polisi bir eve yaptığı baskında 256 pakette 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda esrar olduğu ve evden satış yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis hemen harekete geçerek eve baskın yaptı. Evin etrafını çevirip içeri giren polisler, evde satışa hazır halde 256 pakette 23 kilo 708 gram esrar ele geçirdi. Polis Adnan K. (36) isimli zanlıyı gözaltına aldı.


Uyuşturucuya da el koyan polis zanlıyı sorgulamak üzere emniyete getirdi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.