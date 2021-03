"Evde bakım" ekipleri yüzleri güldürüyor

Yüreğir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ‘Evde Bakım' ekipleri, ilçe genelindeki hasta ve yardıma muhtaç vatandaşların yüzünü güldürüyor.

‘Evde Bakım' hizmetlerine müracaat eden hastaların ev ortamında belediye hemşirelerince pansuman, iğne, tansiyon, kontrol, bakım ve tedavileri gerçekleştiriliyor.

Tedavi gören yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların manevi yaraları da sarılıyor. Kişisel bakım, ev temizliği, gıda, kıyafet, hijyen kiti desteklerinin yanı sıra hastanelerle yapılan işbirliği ile engelli aracı ve hasta yatakları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

İlçede sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet ürettiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Belediyecilik sadece yol yapmak, bina yapmak değildir. Belediyecilik sosyal devlet anlayışını yerel yönetimler ile buluşturarak belediyelerin bir şefkat eli oluşturması ve vatandaşlarımızın her an yanında olabilmesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde başlattığı projelerle Türkiye'de klasik belediyecilik sistemi her alanda vatandaşa hizmet ile sosyal belediyecilik olarak değişti. Biz de Yüreğir'de bu bilinçle çalışıyor, vatandaş bize değil, biz vatandaşlarımızın ayağına gidiyoruz” dedi.

Hizmetlerden ve yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirten hasta yakınları, Başkan Kocaispir ve ekibine teşekkür etti.