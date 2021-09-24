İhlas Haber Ajansı

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Evde çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir evin odası kullanılmaz hale geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir evin odası kullanılmaz hale geldi.


Mahmutlu Mahallesi, Kuzu Sokak'taki U.A. isimli şahsa ait olduğu öğrenilen evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.


Olay yerine kısa süre içerisinde ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında evin bir odası tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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